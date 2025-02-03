Прикарпатські ділки увійшли до злочинної групи, яка ошукала підприємців на закупівлі генераторів під час блекаутів

Фігуранти створили фіктивну фірму та сторінку на торгівельному інтернет-майданчику, де під час масових відключень світла пропонували бізнесменам генератори. Насправді ж запропонованого товару у наявності не було, а перераховані потерпілими гроші – майже мільйон гривень — надходили у кишені аферистів.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає Правда.іф.
Оперативники кримінальної поліції та слідчі Нацполіції встановили особи всіх учасників злочинної групи. Це – уродженці Полтавщини, Івано-Франківщини, Донеччини, Київщини та Києва. Ділки завдали матеріальних збитків потерпілим на загальну суму близько 1 000 000 гривень.
Зловмисники переконували потенційних клієнтів, що мають товар у наявності, однак надішлють його тільки за повною передплатою. Так як це був період тотальних блекаутів, підприємці намагались врятувати роботу свого бізнесу і перераховували кошти зловмисникам в повному обʼємі.
Для більшої довіри клієнтів шахраї навіть заключали договори щодо купівлі електро-паливних станцій. Отримані кошти перераховували з рахунку фіктивного товариства на банківські картки фізичних осіб і переставали відповідати потерпілим.
“Поліцейські провели десять санкціонованих обшуків за місцями їх мешкання та перебування на території пʼяти областей, у ході яких вилучили авто, печатки, компʼютерну техніку й мобільні телефони, що містили докази скоєних злочинів. Слідчі Нацполіції повідомили фігурантам про підозру за шахрайство, вчинене групою осіб в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 Кримінального Кодексу України). Їм загрожує до п‘яти років позбавлення волі”, – йдеться у повідомлення правоохоронців.
Заходи із документування проводилися за силової підтримки ППОП ГУНП в Полтавській, Івано-Франківській, Київській областях та м. Києві, із залученням оперативних працівників карного розшуку та слідчих ГУНП в Полтавській, Івано-Франківській, Донецькій, Київській областях та м. Києві, аналітиків кримінального аналізу, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.