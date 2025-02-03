У ІФНТУНГ стартують екскурсії для школярів

З лютого розпочинається сезон екскурсій ІФНТУНГ 2025.

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Відвідати екскурсії у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу запрошують учнів 9-11 класів та їхніх вчителів, інформує Правда.іф .

“Тут вас чекають наші найцікавіші й навіть унікальні локації. Півтори години драйвової прогулянки з креативним гідом по університету та за його лаштунки + можливості пофоткатись чи заселфитись в унікальних фотозонах ІФНТУНГ”, – йдеться у повідомленні вишу.

Час проведення у лютому: щодня з 10:00 до 15:00.

Місце проведення: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ.

У програмі заходу:

Верстат-качалка перед головним корпусом ІФНТУНГ (а ви бачили, як він працює?);

Справжня нафта, видобута із свердловин ІФНТУНГ;

Геологічний музей ІФНТУНГ, унікальна колекція якого становить національне надбання;

Центр інноваційного розвитку (тут побачите і навіть спробуєте, як працює 3D-принтер, і не тільки);

Окремі лабораторії ІФНТУНГ.

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