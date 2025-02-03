Торік поліція Калущини отримала 187 неправдивих викликів

Переважно неправдиві виклики стосуються фактів домашнього насильства або порушення публічного порядку.

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За 2024 рік, поліцейські Калуського районного відділу поліції склали 187 адміністративних матеріалів на громадян, які зробили завідомо неправдиві виклики на лінію «102», повідомляє Поліція Калущини, передає Правда.іф

“Кожен дзвінок до екстрених служб – надважливий. Поліцейські, рятувальники, медики оперативно реагують на всі звернення громадян, залучають значну кількість особового складу, техніки та засобів, витрачаючи свої сили та дорогоцінний час. Та нерідко трапляються випадки, коли люди умисно роблять хибні виклики, порушуючи не тільки закон, а й ризикуючи безпекою та життями інши”, – стверджують поліцейські.

Переважно неправдиві виклики стосуються фактів домашнього насильства – громадяни телефонують на оперативну лінію 102, повідомляють про те, що їх родич вчиняє конфлікт або навіть бійку, а коли на місце події приїжджають співробітники поліції, заявляють, що конфлікт вичерпано, відмовляються писати заяву, щодо кривдника або взагалі повідомляють, що нічого такого не було.

Інколи надходять скарги на порушення публічного порядку, режиму тиші, правил перебування у громадських місцях (розпивання алкогольних напоїв, нецензурна лайка і таке інше) тощо. Коли на місце прибувають поліцейські, заявники відмовляються від своїх слів.

У більшості випадків хибні виклики громадяни роблять в стані алкогольного сп’яніння або ж задля розваги. Виклики спеціальних служб – не жарти. Кожен виклик, який надходить на лінію 102, поліція перевіряє та не залишає поза увагою, тож через хибні виклики поліцейські можуть не встигнути прийти на допомогу тим, хто дійсно цього потребує.

Правоохоронці нагадують про покарання щодо неправдивих викликів спеціальних служб:

згідно зі ст. 183 КУпАП, за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень;

згідно зі ст. 259 ККУ, за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від двох до восьми років.

Правоохоронці закликають громадян – перш ніж повідомляти про такі випадки, переконайтеся у їх достовірності.