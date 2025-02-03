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На горі Піп Іван у Карпатах температура повітря опустилася до 15° морозу
Диван на коліщатках в темній вітальні

На горі Піп Іван у Карпатах температура повітря опустилася до 15° морозу

Автор: Олег Мамчур
03/02/2025 11:42
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На горі Піп Іван у Карпатах зранку 3 лютого 2025 року температура повітря опустилася до 15° морозу. На вершині — хмарно, туман.

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Про це інформують на Facebook-сторінці “Гірські рятувальники Прикарпаття”.

“Станом на 8:30 3 лютого 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський — хмарно, туман. Видимість — обмежена. Вітер — північний, 7 метрів за секунду, температура повітря — 15° морозу”, — йдеться у дописі.