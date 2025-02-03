З Івано-Франківської ОВА евакуйовують працівників через повідомлення про замінування

В Івано-Франківську проводиться евакуація працівників обласної військової адміністрації через анонімне повідомлення про можливе замінування адміністративної будівлі, що розташована в центральній частині міста.

Сьогодні, 03 лютого, до правоохоронних органів Івано-Франківська надійшло анонімне повідомлення про можливе замінування будівлі обласної військової адміністрації, внаслідок чого було негайно розпочато евакуацію персоналу та введено в дію відповідні протоколи безпеки, пишуть Версії.

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На місце події прибули спеціальні підрозділи правоохоронних органів, які проводять необхідні оперативно-розшукові заходи та ретельне обстеження приміщень будівлі на предмет виявлення можливих вибухонебезпечних предметів.

Ситуація перебуває під контролем відповідних служб, які закликають громадян зберігати спокій та по можливості утриматися від відвідування центральної частини міста до завершення всіх необхідних перевірок та отримання офіційного підтвердження безпеки території.