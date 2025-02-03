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Волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття провів благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття провів благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
03/02/2025 12:16
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Волонтерський штаб Українська команда Прикарпаття провів черговий благодійний ярмарок, метою якого був збір коштів на потреби українських військових.

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Волонтери дякують усім, хто долучився до ініціативи – як учасникам ярмарку, так і тим, хто допомагав з організацією заходу, пише Правда.

Українська команда Прикарпаття вже не вперше проводить подібні акції, і волонтери наголошують: така підтримка є надзвичайно важливою для наших військових.

Подібні заходи триватимуть і надалі.

Волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття провів благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. ФОТО