На Прикарпатті захмелілий чоловік скальпелем поранив приятельку. ФОТО

Прикарпатські поліціянти затримали підозрюваного, який скальпелем поранив приятельку.

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Про це повідомила обласна поліція, пише Правда.

Застілля між знайомими завершилось тяжкими тілесними ушкодженнями. Потерпіла госпіталізована до медичного закладу. Фігуранта поліціянти затримали на місці вчинення злочину. Йому повідомлено про підозру. Триває слідство.

30 січня до поліції Коломийщини надійшло повідомлення про госпіталізацію 30-річної місцевої мешканки з тяжкими тілесними ушкодженнями.

На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група та спеціалісти-криміналісти.

На підставі зібраних доказів, поліціянти встановили причетність до вчиненого знайомого потерпілої. Йдеться про 42-річного місцевого мешканця.

Попередньо поліціянти з’ясували, фігурант разом з потерпілою розпивали спиртні напої. Між захмелілими знайомими виник словесний конфлікт, під час якого зловмисник схопив скальпель та ударив потерпілу в ділянку живота.

З місця події поліціянти вилучили речові докази та направили їх на експертизу.

Фігуранта слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, та обрано міру запобіжного заходу — тримання під вартою.

За такий злочин передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.