Загиблий пішохід та травмовані неповнолітні: поліція повідомила деталі аварій на Прикарпатті

Дорожньо-транспортні пригоди трапились за минулу добу у Чернелицькій громаді, Коломийському районі та Верховині. Поліцейські Івано-Франківщини розпочали розслідування.

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Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області,передає Правда.іф.

Перша аварія з травмованим малолітнім пасажиром мала місце 2 лютого опівночі у селі Чернелиця. На місці події правоохоронці з’ясували, що керманич «Опель Вектра», 1995 року народження, мешканець Чернелицької громади, на заокругленій ділянці дороги, не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням. І як результат, з’їхав в кювет та зіткнувся з деревом.

У наслідок автопригоди травми отримав пасажир легковика, 2010 року народження, його доставлено до лікарні.

У медичному закладі проведено огляд керманича на факт вживання алкоголю. Результат – 1.85 проміле.

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Наступна автопригода з травмованими мала місце цього ж дня о 19:30 в межах населеного пункту Ямниця. Відомо, що 26-річний водій «BMW», мешканець Тернопільської області, не вибрав безпечної швидкості руху, проявив неуважність та вчинив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів.

Останні переходили проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.

Травмованих неповнолітніх госпіталізовано до лікарні. Вони обоє 2010 років народження, мешканці Ямниці.

Водій тверезий.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

А у Верховині 26-річний керманич легковика «Шкода Октавія», мешканець громади, проявив неуважність та допустив наїзд на пішохода, який вів по проїзній частині дороги мотоцикл.

Пішохід, 1999 року народження, житель Верховинської тергромади, загинув на місці.

Керманич легковика за кермом перебував у стані сп’яніння.

Водія затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі обласної поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.