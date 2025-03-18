У Франківську комісія перевіряє стан будинків, які зазнали руйнувань через теракт 11 березня

В Івано-Франківську комісія інспектує будинки на вулицях Залізничній, 9 та Привокзальній, 49, пошкоджені 11 березня 2025 року внаслідок двох вибухів, кваліфікованих як теракт.

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Про це у коментарі Суспільному розповів заступник міського голови Руслан Гайда, пише Правда.

З його слів, наразі троє мешканців будинку на вулиці Залізничній, 9 звернулися щодо грошової компенсації.

“Також написали звернення представники ОСББ щодо руйнувань у багатоповерхівці на Привокзальній. Там через вибухи виникла пожежа, понищена покрівля та три верхні квартири”, — прокоментував Руслан Гайда.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція встановили, що теракт організували російські спецслужби. Вони дистанційно підірвали двох завербованих підлітків, які переносили вибухівку. Внаслідок вибуху 17-річний хлопець загинув, а 15-річний отримав тяжкі поранення. Також постраждали дві випадкові перехожі.