У Франківську нагородили переможців премії Марка Боєслава

В Івано-Франківську відбулось нагородження переможців обласної премії імені Марка Боєслава.

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За результатами конкурсу визначили чотирьох переможців, пише Місто

“Нотатник мобілізованого” – це моя розповідь про службу в 2015-2016 роках, від першого до останнього дня. Я розповідаю там про те, як цивільна людина потрапляє на війну та адаптується. Мені приємно, що мою книгу визнали та нагородили. Сподіваюсь, це не остання моя нагорода, хоч і перша”, – каже один з переможців доброволець 55-ої артилерійської бригади Назар Розлуцький.



Премія була заснована минулого року.

Нагороду вручають символічно в день народження Марка Боєслава.

“Увага акцентувалась на якості тексту, бо якщо якісь буде жертвою перед темою, то це буде не якісно. Через усіх цих авторів пройшла війна і всі вони пройшли її по своєму”, – сказав член журі Богдан Томенчук.

Загалом є чотири номінації: дві в прозі та дві в поезії.

“Ми тепер будемо мати на Прикарпатті літературну весну, адже вручаємо не тільки премію імені Василя Стефаника у травні, але й премію в галузі військової літератури імені Марка Боєслава у березні”,- каже перший заступник голови обласної ради Василь Гладій.



На премію можуть подавати свої роботи діючі військові, ветерани, військові журналісти, волонтери, родичі військових.

“Дякую всім, хто пише про наших хлопців, дівчат, про наших сильних та непереможних. Прикарпаття – це край надзвичайно талановитих людей, які люблять свій край та творять прекрасні твори. Ми вчимо нашу молодь любити свою Україну та памʼятати її історію”, – каже голова ІФ ОВА Світлана Онищук.

Визначення переможців проводилось за номінаціями:

“Проза авторів, які безпосередньо брали участь у бойових діях, є членами сімей військовослужбовців та ветеранів російсько-української війни, АТО/ООС, військовими журналістами, волонтерами, – у жанрі військової літератури” – доброволець 55-ої артилерійської бригади Назар Розлуцький за книгу «Нотатник мобілізованого».

“Поезія авторів, які безпосередньо брали участь у бойових діях, є членами сімей військовослужбовців та ветеранів російсько-української війни, АТО/ООС, військовими журналістами, волонтерами, – у жанрі військової літератури” – дружина захисника України Ольга Деркачова за збірку віршів «Молитва на вервиці».

“Поезія авторів, які безпосередньо брали участь у бойових діях, – у вільних жанрах” – військовослужбовиця Оксана Рубаняк зі збіркою «Дорога життя».

Оксана не змогла приїхати на нагородження, тому нагороду забирала її сестра.

– “Проза авторів, які безпосередньо брали участь у бойових діях, – у вільних жанрах” – ветеран російсько-української війни Роман Дронюк з книгою «Дзиґарок».