Франківців запрошую до театру на прем’єру “Медея”. ФОТО

Сьогодні, а потім 3 і 29 квітня, в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка відбудеться п’ята прем’єра 86-го театрального сезону.

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Головна режисерка Харківського театру ляльок Оксана Дмітрієва створила постановку на основі текстів Евріпіда та Гайнера Мюллера, інформує Правда.іф.

“Напередодні Міжнародного дня театру ми зробили собі один з найкращих подарунків — поставили один з найвідоміших творів світової драматургії – “Медею”. Дуже тішуся, що в репертуарі нашого театру з’явилася така вистава. Наш творчий потенціал є досить великим, ми можемо долати різні вершини. А також тішуся, що нарешті у нас є режисерка-постановниця Оксана Дмітрієва, одна з кращих зараз в Україні”, – розповідає генеральний директор, художній керівник театру Ростислав Держипільський.

Головні ролі у виставі виконують Надія Левченко (Медея) і Андрій Мельник (Ясон). Вистава “Медея” говорить про час, в якому ми всі живемо, з тією різницею, що одні — у війні, а інші — стежать за нею в прямому ефірі.