Франківців запрошую до театру на прем’єру “Медея”. ФОТО

Сьогодні, а потім 3 і 29 квітня, в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка відбудеться п’ята прем’єра 86-го театрального сезону.
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Головна режисерка Харківського театру ляльок Оксана Дмітрієва створила постановку на основі текстів Евріпіда та Гайнера Мюллера, інформує Правда.іф.
“Напередодні Міжнародного дня театру ми зробили собі один з найкращих подарунків — поставили один з найвідоміших творів світової драматургії – “Медею”. Дуже тішуся, що в репертуарі нашого театру з’явилася така вистава. Наш творчий потенціал є досить великим, ми можемо долати різні вершини. А також тішуся, що нарешті у нас є режисерка-постановниця Оксана Дмітрієва, одна з кращих зараз в Україні”, – розповідає генеральний директор, художній керівник театру Ростислав Держипільський.
Головні ролі у виставі виконують Надія Левченко (Медея) і Андрій Мельник (Ясон). Вистава “Медея” говорить про час, в якому ми всі живемо, з тією різницею, що одні — у війні, а інші — стежать за нею в прямому ефірі.
“Це історія, пов’язана з тим, що відбувається з нами зараз. Вистава про те, що відбувається з нами. У ній піднята тема людей, які вимушені покинути свою вітчизну. Про те, як це бути свідком тих жахіть, які відбуваються на наших очах. Також це твір про пошуки своєї ідентичності, про те, як працює пам’ять, адже історія може розповідатися по-різному”, – каже Оксана Дмітрієва.