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“Укрзалізниця” третій день відновлює онлайн послуги після кібератаки
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Укрзалізниця” третій день відновлює онлайн послуги після кібератаки

Автор: Олег Мамчур
26/03/2025 12:12
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В “Укрзалізниці” продовжують відновлювати онлайн-сервіси після кібератаки.

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Розраховують вийти на фінішну пряму з відновлення ресурсів вже найближчим часом, повідомляють у пресслужбі компанії.

Каси та всі залізничники працюють у посиленому режимі.

“Помічники – вокзальні “янголи” – теж на чергуванні та готові вам допомогти. Через каси продаються квитки на найближчі дати – 26 та 27 березня. Рекомендуємо пасажирам за можливості приходити за квитками не у пікові години”, – зазначають у дописі.

Найкращий час для купівлі квитків з 09:00 до 11:00 та з 14:30 до 16:30.

Фахівці Укрзалізниці та залучені експерти продовжують працювати цілодобово, щоб вже найближчим часом могли повернутись з гарними новинами.