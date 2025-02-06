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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську розшукують 16-річну дівчину. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
06/02/2025 23:42
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Поліція оголосила у розшук неповнолітню дівчину, вихованку Івано-Франківського професійного політехнічного ліцею Маргариту Лопуляк.

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Дівчина 6 лютого приблизно о 09:00 годині вийшла з гуртожитку закладу освіти та досі її місце перебування невідоме, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

Прикмети: зріст 170 см, міцної статури, волосся до плечей, фарбоване у світлий колір. Особливі прикмети – на шиї має татуювання у вигляді троянди з павуком.

Була одягнута у чорну футболку, джинси темного кольору, світло-коричнева куртка, кросівки темного кольору.

Правоохоронці просять допомогти розшукати неповнолітню або надати іншу корисну інформацію. Тефонуйте на лінію «102» або у відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: 0342 79-03-23; 0674971787, 0673362775, 0963277024.