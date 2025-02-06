Франківський драмтеатр шукає у свою команду фахівців: вимоги

Франківський драмтеатр запрошує фахівців на вакантні посади.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише Правда.іф з посиланням на Франківський драмтеатр
Шукають начальника відділу реклами та PR у театрі
“Шукаємо креативного стратега, який перетворить наші вистави на sold out події”, – йдеться у дописі
Ви підходите, якщо:
– маєте досвід управління проєктами та командою;
– володієте інструментами digital-маркетингу;
– любите театр і розумієте специфіку сфери креативних індустрій;
– вмієте налагоджувати партнерства та комунікувати з медіа;
– готові генерувати ідеї та втілювати їх у життя;
– маєте закінчену вищу освіту.
Що ви будете робити:
– створювати PR та маркетингову стратегію театру;
– керувати креативною командою;
– розробляти спецпроєкти для розширення аудиторії;
– координувати онлайн та офлайн промоцію вистав;
– аналізувати результати та масштабувати успішні кейси.
Пропонують:
– можливість робити значущі культурні проєкти;
– творчу команду однодумців;
– занурення у театральне життя.
Відкрита вакансія заступника головного бухгалтера
Вимоги:
– повна вища освіта у сфері бухгалтерії;
– досвід роботи головним бухгалтером або заступником від 3 років;
– знання бухгалтерського та податкового обліку, законодавства України;
– досвід у ЗЕД та валютних операціях, вміння складати фінансові та стратегічні плани;
– знання KBS, Excel, СДО «Клієнт Казначейства — Казначейство», Є-звітність, клієнт-банк, M.E.Doс, сервісу ПФУ.
Резюме надсилайте на пошту: [email protected].
Детальніша інформація щодо вакансій на сайті драмтеатру