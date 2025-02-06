Франківський драмтеатр шукає у свою команду фахівців: вимоги

Франківський драмтеатр запрошує фахівців на вакантні посади.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Франківський драмтеатр

Шукають начальника відділу реклами та PR у театрі

“Шукаємо креативного стратега, який перетворить наші вистави на sold out події”, – йдеться у дописі

Ви підходите, якщо:

– маєте досвід управління проєктами та командою;

– володієте інструментами digital-маркетингу;

– любите театр і розумієте специфіку сфери креативних індустрій;

– вмієте налагоджувати партнерства та комунікувати з медіа;

– готові генерувати ідеї та втілювати їх у життя;

– маєте закінчену вищу освіту.

Що ви будете робити:

– створювати PR та маркетингову стратегію театру;

– керувати креативною командою;

– розробляти спецпроєкти для розширення аудиторії;

– координувати онлайн та офлайн промоцію вистав;

– аналізувати результати та масштабувати успішні кейси.

Пропонують:

– можливість робити значущі культурні проєкти;

– творчу команду однодумців;

– занурення у театральне життя.

Відкрита вакансія заступника головного бухгалтера

Вимоги:

– повна вища освіта у сфері бухгалтерії;

– досвід роботи головним бухгалтером або заступником від 3 років;

– знання бухгалтерського та податкового обліку, законодавства України;

– досвід у ЗЕД та валютних операціях, вміння складати фінансові та стратегічні плани;

– знання KBS, Excel, СДО «Клієнт Казначейства — Казначейство», Є-звітність, клієнт-банк, M.E.Doс, сервісу ПФУ.

Резюме надсилайте на пошту: [email protected].

Детальніша інформація щодо вакансій на сайті драмтеатру