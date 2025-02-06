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«Прикарпаття» продовжує підготовку до весняної частини сезону. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

«Прикарпаття» продовжує підготовку до весняної частини сезону. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
06/02/2025 22:04
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У лютому івано-франківська команда запланувала три контрольні матчі.

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Сьогодні відбувся матч проти земляків з друголігової «Ревери 1908». Цей спаринг пройшов на штучному полі спорткомплексу Академії НФК «Ураган», що на Пасічній поблизу «Німецького озера».

Ще дві контрольні гри відбудуться вже на Закарпатті, де «зелено-жовті» проведуть свій другий навчально-тренувальний збір.

15 лютого суперником івано-франківців стане друголіговий ФК «Ужгород», а вже за тиждень 22 лютого «Прикарпаття» зіграє з учасником Чемпіонської групи Першої ліги – харківським «Металістом».