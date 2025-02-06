Жителі Івано-Франківщини задекларували в поліції 73 одиниці вогнепальної зброї

Від початку кампанії декларування до підрозділів поліції Івано-Франківської області звернулися 65 осіб, які задекларували 73 одиниці вогнепальної зброї. Серед задекларованого – 5 одиниць автоматичної зброї, 2 пістолети, 55 рушниць, 11 гвинтівок та 2 одиниці комбінованої зброї.

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Крім того, задекларовано більш як 500 набоїв різного калібру, подвідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

Процедура декларування зброї досить швидка та проста: необхідно звернутись на спецлінію 102. Після чого впродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції та подати письмову заяву, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання/реєстрації, фотокартку 3,5х4,5.

“Після візуального огляду вогнепальної зброї співробітники поліції перевіряють отримані відомості, обліковують зброю, видають особі повідомлення про декларування, роз’яснюють правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї та про відповідальність за їх порушення. Після процедури декларування поліцейські повертають зброю декларанту”, – йдеться у дописі

25 листопада 2024 року розпочався процес декларування вогнепальної зброї, яка була знайдена громадянами. Це відбулося після вступу в дію Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України” щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю

Задекларувати зброю можна у підрозділах Головного управління Національної поліції у Івано-Франківській області за адресами:

– Івано-Франківське районне управління поліції (тел. +380662046388), м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 32;

– Коломийський районний відділ поліції (тел. +380985840432), м. Коломия, вул. Шевченка, 11А;

– Калуський районний відділ поліції (тел. +380976711332), м. Калуш, вул. Тихого, 10;

– Надвірнянський районний відділ поліції (тел. +380974234003), м. Надвірна, вул. Шевченка, 3А;

– Косівський районний відділ поліції (тел. +380977478219), м. Косів, вул. Незалежності, 90;

– Верховинський районне відділення поліції (тел. +380961365684), с. Верховина, вул. Незалежності, 4.