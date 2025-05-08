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У Франківську склали адмінматеріали на водія, який порушив комендантську годину
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську склали адмінматеріали на водія, який порушив комендантську годину

Автор: Олег Мамчур
08/05/2025 17:53
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В Івано-Франківську патрульні склали адміністративні матеріали на водія, який порушив комендантську годину та мав ознаки сп’яніння.

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Про це повідомили в Патрульній поліції Івано-Франківської області.

У середу, сьомого травня, уночі на вулиці Миколайчука поліціянти, за порушення вимог комендантської години, зупинили автомобіль “Hyundai”.

Спілкуючись з водієм, патрульні виявили в нього явні ознаки сп’яніння. Пройти освідування 22-річний керманич відмовився.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) та за ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) КУпАП.