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У Прикарпатському університеті стартувала Міжнародна конференція на політичні теми ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Прикарпатському університеті стартувала Міжнародна конференція на політичні теми ФОТО

Автор: Петро Якимчук
08/05/2025 18:04
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Сьогодні, 8 травня, у Івано-Франківську розпочали VІ Міжнародну науково-практичну конференцію на тему: “Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри”, пише правда ІФ

Монолатій Іван Сергійович – завідувач кафедри політичних наук

Конференцію організували Прикарпатський національний університет імені Василя стефаника у співпраці з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

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На конференції обговорювалися наступні напрямки:

  • Теоретико-методологічні підходи до аналізу політичних процесів
  • Політичні інститути та процеси на сучасному етапі суспільного розвитку
  • Вибори та електоральні процеси в Україні та світі: глобальний і регіональний виміри
  • Консолідація українського суспільства: етнополітичний та ціннісний виміри
  • Сучасна система міжнародних відносин. Конфлікти та кризи ХХІ століття
  • Російсько-українська війна: передумови, причини та хід війни, наслідки для України, країн Центрально-Східної Європи та світу

Зокрема, на пленарному засіданні виступили відомі науковці:

Гурак Ігор Федорович – декан Факультету історії, політології і міжнародних відносин,
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника кандидат історичних
наук, доцент. Тема доповіді:
“Очікувані та несподівані наслідки широкомасштабної війни росії проти України для ЄС”.


Сич Олександр Максимович – доктор політичних наук, професор Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника.
“Війна за Незалежність і трансформації націоцентричної парадигми українського
націоналізму”.


Балабан Ростислав Валерійович – старший науковий співробітник Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, кандидат політичних наук.
“Україна – пульсар в геополітичному просторі: чому так?”


Кононенко Наталія Вікторівна – провідна наукова співробітниця Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, кандидатка політичних наук.
“Неелекторальна легітимація влади в умовах війни: інструменти збереження демократії в
Україні”.


Marcin Strzelec – dr hab., prof., Akademia Piotrkowska, Piotrków Trybunalski, Polska;
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна).
“Spojrzenie na cele polityk bezpieczeństwa realizowanych przez poszczególne państwa w kontekście
bezpieczeństwa Polski i Ukrainy”.


Романюк Анатолій Семенович – завідувач кафедри політології Львівського національного
університету імені Івана Франка, доктор політичних наук, професор.
“Виміри політичних викликів України в умовах повномасштабної війни з росією та в світлі
рішення про початок переговорів про вступ до ЄС”.


Монолатій Іван Сергійович – завідувач кафедри політичних наук Факультету історії,
політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника, доктор політичних наук, професор.
“Сучасні міждисциплінарні підходи інтерпретації воєнно-політичного конфлікту (на
прикладі українсько-польської війни 1918–1919 рр.)”