У Прикарпатському університеті стартувала Міжнародна конференція на політичні теми ФОТО

Сьогодні, 8 травня, у Івано-Франківську розпочали VІ Міжнародну науково-практичну конференцію на тему: “Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри”, пише правда ІФ

Монолатій Іван Сергійович – завідувач кафедри політичних наук

Конференцію організували Прикарпатський національний університет імені Василя стефаника у співпраці з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

На конференції обговорювалися наступні напрямки:

Теоретико-методологічні підходи до аналізу політичних процесів

Політичні інститути та процеси на сучасному етапі суспільного розвитку

Вибори та електоральні процеси в Україні та світі: глобальний і регіональний виміри

Консолідація українського суспільства: етнополітичний та ціннісний виміри

Сучасна система міжнародних відносин. Конфлікти та кризи ХХІ століття

Російсько-українська війна: передумови, причини та хід війни, наслідки для України, країн Центрально-Східної Європи та світу

Зокрема, на пленарному засіданні виступили відомі науковці:

Гурак Ігор Федорович – декан Факультету історії, політології і міжнародних відносин,

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника кандидат історичних

наук, доцент. Тема доповіді:

“Очікувані та несподівані наслідки широкомасштабної війни росії проти України для ЄС”.



Сич Олександр Максимович – доктор політичних наук, професор Прикарпатського

національного університету імені Василя Стефаника.

“Війна за Незалежність і трансформації націоцентричної парадигми українського

націоналізму”.



Балабан Ростислав Валерійович – старший науковий співробітник Інституту політичних і

етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, кандидат політичних наук.

“Україна – пульсар в геополітичному просторі: чому так?”



Кононенко Наталія Вікторівна – провідна наукова співробітниця Інституту політичних і

етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, кандидатка політичних наук.

“Неелекторальна легітимація влади в умовах війни: інструменти збереження демократії в

Україні”.



Marcin Strzelec – dr hab., prof., Akademia Piotrkowska, Piotrków Trybunalski, Polska;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна).

“Spojrzenie na cele polityk bezpieczeństwa realizowanych przez poszczególne państwa w kontekście

bezpieczeństwa Polski i Ukrainy”.



Романюк Анатолій Семенович – завідувач кафедри політології Львівського національного

університету імені Івана Франка, доктор політичних наук, професор.

“Виміри політичних викликів України в умовах повномасштабної війни з росією та в світлі

рішення про початок переговорів про вступ до ЄС”.



Монолатій Іван Сергійович – завідувач кафедри політичних наук Факультету історії,

політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя

Стефаника, доктор політичних наук, професор.

“Сучасні міждисциплінарні підходи інтерпретації воєнно-політичного конфлікту (на

прикладі українсько-польської війни 1918–1919 рр.)”