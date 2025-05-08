У Прикарпатському університеті стартувала Міжнародна конференція на політичні теми ФОТО

Сьогодні, 8 травня, у Івано-Франківську розпочали VІ Міжнародну науково-практичну конференцію на тему: “Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри”, пише правда ІФ
Конференцію організували Прикарпатський національний університет імені Василя стефаника у співпраці з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.
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На конференції обговорювалися наступні напрямки:
- Теоретико-методологічні підходи до аналізу політичних процесів
- Політичні інститути та процеси на сучасному етапі суспільного розвитку
- Вибори та електоральні процеси в Україні та світі: глобальний і регіональний виміри
- Консолідація українського суспільства: етнополітичний та ціннісний виміри
- Сучасна система міжнародних відносин. Конфлікти та кризи ХХІ століття
- Російсько-українська війна: передумови, причини та хід війни, наслідки для України, країн Центрально-Східної Європи та світу
Зокрема, на пленарному засіданні виступили відомі науковці:
Гурак Ігор Федорович – декан Факультету історії, політології і міжнародних відносин,
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника кандидат історичних
наук, доцент. Тема доповіді:
“Очікувані та несподівані наслідки широкомасштабної війни росії проти України для ЄС”.
Сич Олександр Максимович – доктор політичних наук, професор Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника.
“Війна за Незалежність і трансформації націоцентричної парадигми українського
націоналізму”.
Балабан Ростислав Валерійович – старший науковий співробітник Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, кандидат політичних наук.
“Україна – пульсар в геополітичному просторі: чому так?”
Кононенко Наталія Вікторівна – провідна наукова співробітниця Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, кандидатка політичних наук.
“Неелекторальна легітимація влади в умовах війни: інструменти збереження демократії в
Україні”.
Marcin Strzelec – dr hab., prof., Akademia Piotrkowska, Piotrków Trybunalski, Polska;
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна).
“Spojrzenie na cele polityk bezpieczeństwa realizowanych przez poszczególne państwa w kontekście
bezpieczeństwa Polski i Ukrainy”.
Романюк Анатолій Семенович – завідувач кафедри політології Львівського національного
університету імені Івана Франка, доктор політичних наук, професор.
“Виміри політичних викликів України в умовах повномасштабної війни з росією та в світлі
рішення про початок переговорів про вступ до ЄС”.
Монолатій Іван Сергійович – завідувач кафедри політичних наук Факультету історії,
політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника, доктор політичних наук, професор.
“Сучасні міждисциплінарні підходи інтерпретації воєнно-політичного конфлікту (на
прикладі українсько-польської війни 1918–1919 рр.)”