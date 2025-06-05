У Франківську стартує безплатний онлайн-курс підготовки до ЄВІ-тестування з англійської мови: як долучитися

У Франківську відкрили реєстрацію на безоплатний онлайн-курс з підготовки до Єдиного вступного іспиту з англійської мови.

Це авторська програма команди мережі освітньо-культурних просторів Гончаренко центр для майбутніх вступників до магістратури або аспірантури, які хочуть системно підготуватися до тесту, повторити граматику та лексику й навчитися ефективно працювати з екзаменаційними завданнями.

Як розповіла директорка онлайн-платформи мережі Вікторія Захарова, навчальна програма включає повний розбір формату ЄВІ, роботу з усіма типами тестових завдань (лексика, граматика, читання, використання мови), а також розгляд типових помилок.

Учасники опанують практичні стратегії ефективного виконання тесту, пройдуть пробні випробування у форматі ЄВІ та отримають індивідуальний супровід протягом усього курсу.

«Ми створили цей курс, щоб дати вступникам можливість підготуватися до ЄВІ не навмання, а з розумінням. Наше завдання — допомогти систематизувати знання, прокачати граматику і словниковий запас, натренувати аналіз завдань, а головне — додати впевненості. Ми орієнтуємося на результат — тож на курсі буде максимум практики», — коментують у Гончаренко центрі.

Курс розрахований на дорослих від 18 років і пройде в онлайн-форматі — заняття відбуватимуться на платформі Google Meet, а для комунікації між учасниками буде створено Telegram-чат.

Старт курсу — орієнтовно в червні, точну дату повідомлять усім зареєстрованим. Участь безоплатна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.