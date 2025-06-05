Як можна уникнути серцево-судинних захворювань. Поради лікаря

Медики застерігають: серцево-судинні захворювання молодшають, навіть у молодих людей досить часто діагностують гіпертонію. А за статистикою, серцево-судинні хвороби на першому місці по смертності, відчутно випередивши навіть онкологію. Чому виникає хвороба, які ознаки є її першими «дзвіночками» та як запобігти захворюванню, читачам Правда.іф розповідає лікар-кардіолог, сімейний лікар, терапевт медичного центру VISE clinic Ольга Бриндзей.

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Виявляється, існує чимало факторів ризику, які стають причиною серцево-судинних захворювань. Це:

– шкідливі звички, зловживання алкоголем та куріння, до того ж небезпечними для організму є не лише звичайні, але й електронні сигарети та вейпи;

– малорухомий спосіб життя, порушений режим сну й відпочинку, особливо небезпечною є робота у нічний час;

– спадковість. Якщо на серцево-судинні захворювання хворіли близькі родичі, потрібно обов’язково проходити профілактичний огляд у лікаря;

– надмірна вага тіла, наявність таких хвороб, як цукровий діабет чи ожиріння;

– захворювання щитовидної залози, хвороби нирок, хронічне захворювання бронхів і легень, бронхіальна астма, тощо.

«Ми рекомендуємо кожній людині, особливо віком після 40 років, один раз на рік пройти медичне обстеження, до якого входять кардіограма, УЗД серця, перевірка рівня холестерину та рівня цукру в крові. Зараз досить модними стають різні марафони. Похвально, що люди долучаються до них. Проте, перед початком тренувань потрібно пройти медичний огляд і довідатися, чи дозволені вашому організму значні фізичні навантаження», – наголошує Ольга Бриндзей.

У щоденному ж житті кожного мають насторожити такі моменти: якщо раптово понижується чи піднімається артеріальний тиск, задишка, яка виникає при фізичному навантаженні, поява прискореного серцебиття чи відчуття перебоїв в роботі серця, болі в ділянці серця, колючі, тиснучі загрудинні болі, симетричні набряки нижніх кінцівок. При усіх цих симптомах варто негайно звернутися до лікаря.

«Останнім часом серцево-судинні захворювання виявляють у людей молодого віку. Це пов’язано з ожирінням, малорухомим способом життя молоді, а також постійними стресами. Варто запровадити правило регулярного відвідування лікаря. Хоча б раз на рік пройти повне медичне обстеження. Контролювати вагу, індекс маси тіла та окружність талії, більше рухатися, уникати шкідливих звичок. Нашому організму потрібне достатнє перебування на свіжому повітрі, позитивні емоції та здорове харчування. А також потрібно лікувати супутні хвороби, які можуть викликати в подальшому серцево-судинні захворювання», – наголошує Ольга Бриндзей.

Дотримування цих порад допоможе зберегти найцінніше: здоров’я та й життя. Не варто нехтувати порадами медиків. Адже вони підказують, як залишатися здоровим.

Детальніше за посиланням: https://vise.com.ua/intervyu/serczevo-sudynni-zahvoryuvannya-molodshayut/