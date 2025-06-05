Бограч на вогні, пюре і відбивні: чим годують “Едельвейсів” на фронті

У 10 гірсько-штурмовій бригади «Едельвейс» волонтер Женя готує для побратимів не просто їжу, а повноцінні домашні страви. В меню — бограч на вогні, пюре, відбивні, салат зі свіжих овочів та узвар.

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Женя — не випадковий кухар. До війни працював у ресторанах, а до війська пішов добровільно. Коли почалась повномасштабна, кілька разів дзвонив до ТЦК — хотів потрапити. Відмовляли. Але одного дня його таки забрали. І тепер він на кухні для бійців «Едельвейсу».

Він готує з того, що є. А продуктів на польовій кухні вистачає: свинина, курка, тушонка, овочі, приправи. Але найбільша гордість — це власні грядки, які облаштували самі бійці.

“Маємо свою городину — цибулю, кріп, петрушку, капусту”, – ділиться Женя.

Женя готує як удома — аби нагадати про рідне. Салати зі свіжих продуктів, картоплю ріже великими шматками. Особливу увагу приділяє відбивним: м’ясо відбиває заздалегідь.

Серед популярних страв у “Едельвейсів” — смажена або варена картопля й сало.

Іноді на польовій кухні трапляються й курйози. Наприклад, одного разу Женя підпалив мангал кинувши туди мішок з-під вугілля.

Військові впевнені, що навіть у польових умовах можна готувати смачно і з душею. Кожен день на кухні — нова історія, яка тримає бойовий дух на високому рівні.

Попри війну, тут намагаються тримати дух. А Женя намагається приносити домашній затишок, через страви приготовлені “з любов’ю”.