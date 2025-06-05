Історія парамедикині Юлії Таринської з Косова

Мама трьох дітей, волонтерка та парамедикиня Юлія Таринська з позивним “Косички” з Косова добровільно пішла на війну. Жінка залишила власний бізнес, аби рятувати життя на передовій у складі 91-го батальйону.

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Про це повідомляє 91 окремий протитанковий батальйон.

“Якщо просто не вистачає рук — то чим мої гірші? Я не боюся ні крові, ні кісток, ні смерті, — зрозуміла: пора”, – так Юлія Таринська, мама трьох дітей, волонтерка з 2014 року, пояснює, чому добровільно пішла на війну.

Спочатку – служба в десантно-штурмових військах. Там і закріпився позивний Косичка – через маленьку косу, що виглядала з-під шапки серед однакових шоломів і балаклав. У складі медичного екіпажу вона вивозила найтяжчих поранених – у комі, без свідомості.

“Було багато втрат. Інколи це сниться”, – зізнається вона.

Зараз Юлія – бойова медикиня 91-го окремого батальйону.

“Люблю цей підрозділ за справжність і відсутність “совка”. Тут можна подзвонити хоч о третій ночі командиру й сказати: треба допомога. І тебе почують”, – каже вона.

До мобілізації Юлія створила волонтерський центр, що працює й досі. Допомагала фронту: евакуація, амуніція, медицина. Сортувала тонни вантажів, навчала бійців користуватись аптечками.

“П’ятнадцять хвилин інструктажу – і вже могло бути врятоване життя”, — каже Косичка.

Мала власний салон краси, навчальний центр і кафе. Але коли вирішила йти в ЗСУ, усе закрила.

Каже, служба в армії зробила її спокійнішою:

“Завжди була начальницею, а тут треба підкорятися. Сама собі дивуюсь”.

До армії парамедикиня була як 911 – працювала з алко- і наркозалежними, допомагала жертвам домашнього насильства. Тепер – рятує життя на фронті.

У матеріальному сенсу не бачить. Після перемоги мріє про відновлення – і внутрішнє, і національне.