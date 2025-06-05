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Диван на коліщатках в темній вітальні

В Отинійській громаді оголошено два дні жалоби

Автор: Оксана Марушкевич
05/06/2025 19:41
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У зв’язку з прощанням із захисником України, жителем села Закрівці — Йосипом Грицаком, відповідно до розпорядження Отинійського селищного голови від 5 червня 2025 року № 67-О, 06 та 07 червня 2025 року оголошено днями жалоби на території Отинійської селищної територіальної громади.

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Пише Правда.іф з посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду.

У дні жалоби:

• На адміністративних будівлях буде приспущено Державний Прапор України із чорною стрічкою.

• Скасовано проведення усіх розважально-святкових заходів, запланованих на ці дні на території громади.

• Заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі, громадського харчування, на вулицях та у громадському транспорті.

Йосип Грицак загинув, захищаючи незалежність і свободу України. Його відданість присязі, мужність і жертовність — це приклад справжнього патріотизму та незламного духу.

Закликаємо жителів громади гідно вшанувати пам’ять загиблого Героя та підтримати його родину в скорботі.