В Отинійській громаді оголошено два дні жалоби

У зв’язку з прощанням із захисником України, жителем села Закрівці — Йосипом Грицаком, відповідно до розпорядження Отинійського селищного голови від 5 червня 2025 року № 67-О, 06 та 07 червня 2025 року оголошено днями жалоби на території Отинійської селищної територіальної громади.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду.

У дні жалоби:

• На адміністративних будівлях буде приспущено Державний Прапор України із чорною стрічкою.

• Скасовано проведення усіх розважально-святкових заходів, запланованих на ці дні на території громади.

• Заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі, громадського харчування, на вулицях та у громадському транспорті.