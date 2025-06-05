В Отинійській громаді оголошено два дні жалоби

У зв’язку з прощанням із захисником України, жителем села Закрівці — Йосипом Грицаком, відповідно до розпорядження Отинійського селищного голови від 5 червня 2025 року № 67-О, 06 та 07 червня 2025 року оголошено днями жалоби на території Отинійської селищної територіальної громади.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду.
У дні жалоби:
• На адміністративних будівлях буде приспущено Державний Прапор України із чорною стрічкою.
• Скасовано проведення усіх розважально-святкових заходів, запланованих на ці дні на території громади.
• Заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі, громадського харчування, на вулицях та у громадському транспорті.
Йосип Грицак загинув, захищаючи незалежність і свободу України. Його відданість присязі, мужність і жертовність — це приклад справжнього патріотизму та незламного духу.
Закликаємо жителів громади гідно вшанувати пам’ять загиблого Героя та підтримати його родину в скорботі.