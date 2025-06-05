Верховинська мисткиня Оксана Сусяк створює унікальні мозаїки з каміння зі всього світу

Оксана Сусяк прикрасила свою оселю та сад авторськими мозаїками з камінців, скла та тканини, продовжуючи сімейну традицію, започатковану матір’ю.

Жителька Верховини Оксана Сусяк займається створенням мистецьких композицій, використовуючи для своєї творчості різноманітні природні матеріали, які вона збирає під час подорожей по Україні та світу. Мисткиня прикрасила стіни своєї оселі та облаштувала сад за допомогою мозаїк, створених з каміння, вбитого скла та тканини.

Для створення візерунків на стінах Оксана Сусяк використовує техніку мозаїки, поєднуючи різноманітні матеріали у складні композиції. Процес створення однієї стіни потребує значних часових затрат та кропіткої роботи з підготовки матеріалів.

“Якщо ти берешся кожен день, отака от стіна, це пішов десь місяць, але щоденно 3-4 години. Отаке може бути 5 годин. Це тільки ви готове уже камінчики вклали, але їх треба зібрати, посортувати, бо я ж принципово тут такі, а тут кругліші, а тут такі, такі, щоб одинакові були. Це займає час”, – розповідає Оксана Сусяк.

Робота мисткині вимагає не лише творчого підходу, але й значної підготовчої роботи, яка включає збирання, сортування та підготовку кожного елементу майбутньої композиції. Кожен камінець має бути ретельно відібраний за формою, розміром та кольором для досягнення гармонійного результату.

У садибі Оксани Сусяк також створила декоративні вази для квітів, які прикрасила старовинним посудом та морськими мушлями. Ці композиції доповнюють загальну концепцію художнього оформлення її домівки та саду.

“Я використала камінчики оці чорні з Ісландії, ці з грецьких морів і оці мушлі із джерелгача. І завжди кажу, що мандруйте і їдьте, бо хто його знає, що буде завтра”, – пояснює мисткиня походження матеріалів для своїх робіт.

Традицію створення мистецьких композицій у родині Оксани Сусяк започаткувала її мати, яка першою почала виготовляти декоративні вази на сімейному обійсті. Материнські роботи відрізнялися авангардним стилем та використанням різноманітних матеріалів.

“Це такі вази. І вона з різного матеріалу і в неї такий авангардовий стиль, розумієте? Мені дуже він подобається. Оце ее стовпчик такий ваза. Там були ваза і ті інші. Особливо ті красиві перші. Оці вази їм красиві”, – згадує Оксана про творчість матері.

Каміння, яке використовує мисткиня для прикрашення своєї оселі, має різноманітне географічне походження. Частину матеріалів вона збирала в різних куточках України, а частину привозила з подорожей до інших країн.

“Отут уже Коктебель мені допоміг. Тому що моя стіна і всі ванна і всі решта – це наше каміння. А коли я побачила коричневе, рожеве, там зелене, Боже мій, в мене би було би 10 торби, я би все понабирала ти 10 рук. Ось тому що воно уже гладесеньке, мором таке зглажене”, – розповідає Оксана Сусяк про збирання матеріалів в Коктебелі.

Мисткиня особливо цінує морське каміння за його унікальні властивості, набуті внаслідок природного шліфування морськими хвилями. Вона відзначає різницю між місцевим верховинським камінням та тим, що приносить море.

“От є верховинські гладкі камінчики, є білі. Це е ці ракушки, але є. Але морське таке є камінчиків воно і зовсім інше”, – пояснює різницю між різними типами каміння Оксана Сусяк.

Творча діяльність Оксани Сусяк триває вже не один десяток років, протягом яких вона удосконалювала свою техніку та розширювала колекцію матеріалів. У садибі мисткиня створила квіткові композиції, які стилістично перегукуються з мозаїками в її оселі, створюючи цілісний художній простір.

Оксана Сусяк планує продовжувати свою творчу діяльність, розвиваючи сімейну традицію як данину пам’яті матері, яка була першою у родині, хто почав займатися цим видом мистецтва. Її роботи демонструють поєднання традиційних підходів з авторським баченням та використанням сучасних матеріалів і технік.