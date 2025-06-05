ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Рятувальники ліквідували пожежу дзвіниці на території церкви на Коломийщині. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
05/06/2025 18:55
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

5 червня о 16:24 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території церкви «Пресвятої Трійці» в селі Трійця, Заболотівської територіальної громади Коломийського району.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

До місця виклику було направлено рятувальників Коломийщини та вогнеборці-добровольців МПО Заболотів і МПК Джурів, пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

На місці події вогнеборці оперативно ліквідували пожежу дерев’яної будівлі дзвіниці на території церкви, площею 36 м²

Постраждалих немає. Причини виникнення пожежі встановлюються.

Будівлі культового призначення, особливо дерев’яні, є об’єктами підвищеного ризику.

Щоб запобігти подібним випадкам, вогнеборці закликають:

– Регулярно перевіряти стан електромереж і опалювального обладнання;

– Не використовувати несправні чи саморобні електроприлади;

– Забезпечити наявність первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, пісок, відра з водою тощо);

– Проводити інструктажі для обслуговуючого персоналу щодо дій у випадку пожежі;

– Забезпечити вільний доступ до шляхів евакуації.