Рятувальники ліквідували пожежу дзвіниці на території церкви на Коломийщині. ВІДЕО

5 червня о 16:24 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території церкви «Пресвятої Трійці» в селі Трійця, Заболотівської територіальної громади Коломийського району.

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До місця виклику було направлено рятувальників Коломийщини та вогнеборці-добровольців МПО Заболотів і МПК Джурів, пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

На місці події вогнеборці оперативно ліквідували пожежу дерев’яної будівлі дзвіниці на території церкви, площею 36 м²

Постраждалих немає. Причини виникнення пожежі встановлюються.

Будівлі культового призначення, особливо дерев’яні, є об’єктами підвищеного ризику.

Щоб запобігти подібним випадкам, вогнеборці закликають:

– Регулярно перевіряти стан електромереж і опалювального обладнання;

– Не використовувати несправні чи саморобні електроприлади;

– Забезпечити наявність первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, пісок, відра з водою тощо);

– Проводити інструктажі для обслуговуючого персоналу щодо дій у випадку пожежі;

– Забезпечити вільний доступ до шляхів евакуації.