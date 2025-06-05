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У Франківську водій Volkswagen наїхав на припарковані Skoda та Mitsubishi

Автор: Оксана Марушкевич
05/06/2025 18:22
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Патрульні задокументували пригоду, в якій нетверезий водій вчинив ДТП за участі трьох автомобілів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

“Учора на вулиці Мазепи водій автомобіля Volkswagen не вибравши безпечну швидкість руху допустив наїзд на припарковані автомобілі Skoda та Mitsubishi. Унаслідок аварії всі автомобілі отримали механічні пошкодження.

Патрульні, які прибули на виклик, помітили у 43-річного водія Volkswagen явні ознаки сп’яніння. Чоловік пройшов освідування на стан сп’яніння і як результат – 2.93 проміле алкоголю в організмі”, – йдеться у дописі.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.

Водії, алкоголь та кермо не сумісні.