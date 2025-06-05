Прикарпатець отримав п’ять років за те, що вдарив ножем батька

На Прикарпатті чоловік під час сварки вдарив ножем батька в живіт. За скоєне він отримав п’ять років позбавлення.

Про це повідомила прокуратура області, пише Правда.

За публічного обвинувачення прокурорів Калуської окружної прокуратури суд виніс вирок 19-річному місцевому мешканцю за спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України). Йому призначено покарання – 5 років позбавлення волі.

У суді прокурори довели, що засуджений наніс ряд ударів своєму батьку.

У серпні 2024 року під час сімейного конфлікту син схопив ножа та вдарив ним батька в живіт, а коли той почав утікати – наздогнав та наніс ще ряд ударів по тілу.

Внаслідок отриманих травм чоловіку знадобилось оперативне втручання.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому правопорушенні не визнав, але вона повністю доведена прокурором.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.