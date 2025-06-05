Від маркетолога до офіцера з комунікацій: як франківець Ростислав Рудзинський працює над промоцією 102 бригади

Франківець Ростислав Рудзинський за освітою — соціолог. Після закінчення університету упродовж майже 27 років працював у сфері реклами.

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Перед початком повномасштабної війни чоловік жив у Києві та розвивав логістичний стартап. У лютому 2022 року він повернувся до рідного Івано-Франківська та долучився до добровольчого формування тероборони, а згодом перейшов у 102 окрему бригаду імені Дмитра Вітовського.

Зараз Ростислав Рудзинський служить офіцером з комунікацій та застосовує для промоції бригади навички, які здобув у цивільному житті.

Власну історію у війську, а також рекрутинг у 102 бригаді, фан-клуб та проєкти, які впроваджує Ростислав Рудзинський разом із побратимами, дивіться у матеріалі Суспільного.