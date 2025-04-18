У Франківську судили посадовця облавтодору, який здав підприємцю техніку без відповідних договорів оренди

Івано-Франківський міський суд виніс вирок ексначальнику Івано-Франківського дорожньо-експлуатаційного управління облавтодору, який здав підприємцю техніку без відповідних договорів оренди.

Так, на початку листопада 2024 року до посадовця звернувся місцевий підприємець із проханням допомогти з розчищенням і плануванням приватних земельних ділянок. Керівник ДЕУ погодився надати працівників та грейдер без офіційного договору, пише Правда з посиланням на Бліц-Інфо.

Роботи виконувалися 23, 30 та 31 грудня 2024 року. Частину грошей (25 000 грн) посадовець отримав у грудні. За його словами, частину грошей він передав працівникам філії, які виконували роботи.

Решту — 11 000 грн — залишив собі. Начальник пояснив, що таким чином хотів допомогти працівникам напередодні свят, бо на підприємстві тривалий час не виплачувалась заробітна плата.

У січні 2025 року грейдер держпідприємства знову виїжджав на приватні ділянки для планувальних робіт. 24 січня обвинувачений отримав другу частину винагороди — ще 20 400 грн. Його було затримано одразу після передачі грошей на території філії по вулиці Целевича, 36 у місті Івано-Франківськ.

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою провину, щиро розкаявся, активно сприяв розслідуванню та надав детальні пояснення. Суд врахував вік обвинуваченого, його позитивну характеристику, наявність нагород, статус пенсіонера, а також відсутність попередніх судимостей.

У результаті Івано-Франківський міський суд визнав обвинуваченого винним за ч. 1 ст.368 КК України — одержання службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища. Йому призначено штраф у розмірі 68 000 грн (4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та заборону обіймати керівні посади терміном на один рік.

До набрання вироком законної сили чоловік залишатиметься під домашнім арештом.