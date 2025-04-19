На Великдень прикарпатські поліцейські працюватимуть у посиленому режимі

На території області 19 та 20 квітня богослужіння пройдуть у понад тисячі храмах. Поліцейські патрулюватимуть вулиці населених пунктів та поблизу релігійних споруд під час проведення богослужінь і релігійних обрядів.

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Крім того, у посиленому режимі працюватимуть додаткові слідчо-оперативні групи, вибухотехнічні групи та кінологи зі службовими собаками для швидкого реагування та документування порушень, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

«Поліцейські закликають мешканців Прикарпаття та гостей нашого краю, дотримувати правопорядок та бути взаємоввічливими. Не зловживати спиртними напоями та дотримуватись правил дорожнього руху в жодному разі не сідати за кермо у нетверезому стані. Обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги навіть під час святкових богослужінь і обряду освячення пасхальних кошиків», – повідомили у поліції.

Нагадуємо, на території Прикарпаття комендантська година діє з 00.00 до 05.00.