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За добу ліквідовано 1180 окупантів, знищено 70 артсистем та 14 танків, — Генштаб
Диван на коліщатках в темній вітальні

За добу ліквідовано 1180 окупантів, знищено 70 артсистем та 14 танків, — Генштаб

Автор: Олег Мамчур
19/04/2025 07:58
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ДІМ РІА
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За минулу добу українські захисники знищили 1180 російських загарбників та 70 артилерійських систем.

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Про це 19 квітня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 940150 (+1180) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10676 (+14)
  • бойових броньованих машин ‒ 22266 (+9)
  • артилерійських систем ‒ 26600 (+70)
  • РСЗВ ‒ 1368 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1139 (+3)
  • літаків ‒ 370 (0)
  • гелікоптерів ‒ 335 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33176 (+111)
  • крилаті ракети ‒ 3148 (+3)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 45162 (+208)
  • спеціальна техніка ‒ 3858 (0)
Втрати противника: особовий склад, техніка, зброя.