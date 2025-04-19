За добу ліквідовано 1180 окупантів, знищено 70 артсистем та 14 танків, — Генштаб

За минулу добу українські захисники знищили 1180 російських загарбників та 70 артилерійських систем.
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Про це 19 квітня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 940150 (+1180) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10676 (+14)
- бойових броньованих машин ‒ 22266 (+9)
- артилерійських систем ‒ 26600 (+70)
- РСЗВ ‒ 1368 (+1)
- засоби ППО ‒ 1139 (+3)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33176 (+111)
- крилаті ракети ‒ 3148 (+3)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 45162 (+208)
- спеціальна техніка ‒ 3858 (0)