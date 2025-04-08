У Франківську судитимуть чоловіка, який влаштував стрілянину на АЗС

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська скеровано до суду обвинувальний акт щодо 29-річного місцевого жителя за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 КК України).
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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура
Слідством установлено, що обвинувачений, грубо порушуючи громадський порядок, влаштував стрілянину на одній із автозаправних станцій в Івано-Франківську. Подія відбулася вночі 15 грудня 2024 року. Тоді між двома компаніями молодиків виник конфлікт, під час якого чоловік витягнув пістолет та почав стріляти у бік опонентів.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.