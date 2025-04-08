У Франківську судитимуть чоловіка, який влаштував стрілянину на АЗС

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська скеровано до суду обвинувальний акт щодо 29-річного місцевого жителя за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 КК України).

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура



Слідством установлено, що обвинувачений, грубо порушуючи громадський порядок, влаштував стрілянину на одній із автозаправних станцій в Івано-Франківську. Подія відбулася вночі 15 грудня 2024 року. Тоді між двома компаніями молодиків виник конфлікт, під час якого чоловік витягнув пістолет та почав стріляти у бік опонентів.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.