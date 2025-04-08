ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську судитимуть чоловіка, який влаштував стрілянину на АЗС

Автор: Оксана Марушкевич
08/04/2025 18:43
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська скеровано до суду обвинувальний акт щодо 29-річного місцевого жителя за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 КК України).

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура

Слідством установлено, що обвинувачений, грубо порушуючи громадський порядок, влаштував стрілянину на одній із автозаправних станцій в Івано-Франківську. Подія відбулася вночі 15 грудня 2024 року. Тоді між двома компаніями молодиків виник конфлікт, під час якого чоловік витягнув пістолет та почав стріляти у бік опонентів.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.