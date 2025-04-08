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У Центр реабілітації на Прикарпатті привезли трирогого оленя 

Автор: Оксана Марушкевич
08/04/2025 18:11
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У Бурштинську громаду доставили незвичайного трирогого оленя – його привезли у Центр відтворення та збереження екосистем “Касова Гора”.

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Про це пише “Галка”.

“Зазвичай в оленів два роги, а у цього — три! На жаль, для успішного транспортування у спеціальному боксі довелося обрізати роги (це цілком безболісний процес для тварини). Але не варто перейматися — нові роги виростуть уже цієї весни”, – йдеться у повідомлені.

Олень належить до виду олень плямистий, або японський (Cervus nippon). Його на реабілітацію передали з київського Центру порятунку диких тварин Наталії Попової.