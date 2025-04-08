Франківцю загрожує три роки за захоплення землі у Яремчанській громаді

Прокурори Надвірнянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Івано-Франківська за фактом самовільного будівництва у Яремчанській громаді.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

У власності чоловіка перебувала ділянка на території Яремчанської міської громади, на якій він збудував заклад громадського харчування, пише Правда з посиланням на обласну прокуратуру.

Однак згодом підприємець вирішив розширити бізнес та захопив сусідні ділянки громади та державної організації.

“Обвинувачений вчинив самовільне будівництво будівлі на захопленій земельній ділянці, яка перебуває у користуванні Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, тобто в охоронній зоні”, – повідомили у прокуратурі.

За вказане правопорушення йому загрожує до трьох років позбавлення волі.