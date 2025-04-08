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Генштаб не підтримує законопроєкт Міноборони щодо демобілізації, – ЗМІ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Генштаб не підтримує законопроєкт Міноборони щодо демобілізації, – ЗМІ

Автор: Олег Мамчур
08/04/2025 17:20
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У Міністерстві оборони підготували законопроєкт про демобілізацію, проте його не підтримує Генштаб. Причина в тому, що ухвалення законопроєкту та сама демобілізація призведуть до одномоментного звільнення зі служби понад ста тисяч військових.

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Про це йдеться у статті «Української правди».

Законопроєкт про звільнення зі служби та ротацію бійців під час воєнного стану був готовий ще наприкінці січня. Проте Генеральний штаб ЗСУ не підтримав документ, тому його не реєстрували у парламенті.

Як йдеться у статті, у разі ухвалення законопроєкту довелося б одномоментно демобілізувати «значну кількість військовослужбовців, що призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових підрозділів». За словами кількох співрозмовників УП у Верховній раді, йдеться про 108 тисяч військових, серед яких 14 тисяч офіцерів.

Представники Міноборони підготували законопроєкт про демобілізацію, водночас його не підтримав Генеральний штаб.