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У Франківську трапилась ДТП за участі тролейбуса: рух ускладнено. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
08/04/2025 17:05
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ДІМ РІА
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Сьогодні, 8 квітня, у післяобідню пору в Івано-Франківську на вулиці Івасюка біля будівельного гіпермаркету Епіцентр трапилась ДТП за участі громадського транспорту – тролейбуса №7.

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Про це очевидці повідомили Правді.іф.

До кінця не відомо, що саме стало причиною ДТП, але транспорт перекрив собою дві полоси дорожнього руху та зачепив дорожні знаки, розміщені біля узбіччя на прохідній частині.

Наразі рух транспорту ускладнений.