У Франківську відбулася Великодня благодійна акція для потребуючих. ФОТОРЕПОРТАЖ

У четвер, 17 квітня, на площі Шептицького в Івано-Франківську благодійна організація “ДІМ” провела традиційну пасхальну акцію для людей у складних життєвих обставинах.

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Цього вечора близько літні люди, бездомні, малозабезпечені родини, переселенці та особи з інвалідністю — отримали великодні святкові набори. У кожному пакунку була паска, ковбаса, яйця, сир, масло, солодощі. Окрім того, всі охочі могли скуштувати гарячий обід на місці.

Метою акції було не просто нагодувати, а подарувати справжнє відчуття свята тим, хто не має змоги самостійно приготувати великодній кошик.

Пасхальна роздача від БО “ДІМ” проводиться вже понад 5 років. Ініціатива народилася у 2020 році під час карантину, коли віряни не мали змоги зібратись на освячення кошиків. Тоді волонтери самі готували, освячували та розвозили святкові набори по домівках.

З того часу ініціатива стала щорічною і з кожним роком розширюється. “ДІМ” організовує подібні акції не лише на Великдень, а й на інші свята — Різдво, День святого Миколая. А протягом року команда щотижня годує потребуючих — щочетверга.

Як вдалося реалізувати цьогорічну акцію?

Організація акції стала можливою завдяки:

пожертвам, зібраним під час Хресних Доріг в Івано-Франківську, області та Польщі (Люблін, Варшава);

спільній праці волонтерів та митців, які активно долучились до збору коштів та допомоги у реалізації: Галина Баранкевич, Ксенія Пранничук, Андрій Радчук, Наталія Демяник, Лілія Дух, Анастасія Магас, Оля Матешко, Аміна Кухта.

Благодійна організація “ДІМ” дякує всім, хто долучився — фінансово, фізично чи щирим словом підтримки. Завдяки кожному з вас десятки людей змогли відчути тепло, турботу та радість Воскресіння.

фото: Богдан Савлюк