У середмісті Франківська обікрали великодню фотозону. ФОТО

В Івано-Франківську невідомі обікрали великодню фотозону на розі площі Міцкевича і вулиці Лесі Українки. Поцупили квіткові декорації. У поліції зареєстрували заяву про крадіжку.

Фотозону створили учні Вищого художнього професійного училища № 3. На Facebook-сторінці навчального закладу опублікували пост про крадіжку.

“Особи, яких важко назвати людьми, спокусилися і зухвало пограбували її. Те, що це — робота учнів, в яку вони вклали свої сили й натхнення, вандалів і крадіїв не зупинила. Для училища — це принципове питання. Йдеться навіть не про матеріальний (хоча викрадені квіти є недешевими), а про моральний бік справи. Ми змушені звернутися до правоохоронних органів і муніципальної варти із заявою про цей ганебний факт”, — йдеться у дописі.