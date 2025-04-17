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У середмісті Франківська обікрали великодню фотозону. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У середмісті Франківська обікрали великодню фотозону. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
17/04/2025 21:28
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В Івано-Франківську невідомі обікрали великодню фотозону на розі площі Міцкевича і вулиці Лесі Українки. Поцупили квіткові декорації. У поліції зареєстрували заяву про крадіжку.

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Фотозону створили учні Вищого художнього професійного училища № 3. На Facebook-сторінці навчального закладу опублікували пост про крадіжку.

“Особи, яких важко назвати людьми, спокусилися і зухвало пограбували її. Те, що це — робота учнів, в яку вони вклали свої сили й натхнення, вандалів і крадіїв не зупинила. Для училища — це принципове питання. Йдеться навіть не про матеріальний (хоча викрадені квіти є недешевими), а про моральний бік справи. Ми змушені звернутися до правоохоронних органів і муніципальної варти із заявою про цей ганебний факт”, — йдеться у дописі.

Також працівники училища звернулися до тих, хто має будь-яку інформацію про крадіжку, повідомити адміністрацію закладу.