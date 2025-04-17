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Розпорядок богослужінь на Страсну п’ятницю та Великдень у храмах Франківська
Диван на коліщатках в темній вітальні

Розпорядок богослужінь на Страсну п’ятницю та Великдень у храмах Франківська

Автор: Олег Мамчур
17/04/2025 22:01
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Підготували для вас Святковий розпорядок Богослужінь в храмах Івано-Франківська з п’ятниці 18 квітня по неділю 20 квітня.

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У розкладі ви знайдете час ранкових Літургій, освячення пасок та інші святкові служби у храмах міста.

Архікатедральний і митрополичий собор Воскресіння Христового УГКЦ (майдан Шептицького, 22)

  • 18 квітня о 8:00 — Великі царські часи. Вечірня з виносом плащаниці (вхід до плащаниці до 22:00)
  • 19 квітня з 16:00 до 21:00 — освячення кошиків
  • 20 квітня о 8:00 та 12:00 — святкові богослужіння з освяченням кошиків

Собор Преображення Господнього УГКЦ (Калуське шосе):

  • 18 квітня о 8:00 — Великі царські часи. Вечірня з виносом плащаниці
  • 19 квітня з 16:00 до 19:00 — освячення пасок
  • 20 квітня о 5:30 та 10:00 — святкові богослужіння з освяченням пасок

Свято-Троїцький кафедральний собор ПЦУ (вулиця Грюнвальдська, 1):

  • 18 квітня о 10:30 — Великі царські часи. 12:00 — вечірня з виносом плащаниці (вхід до плащаниці до 23:00)
  • 19 квітня з 14:00 до 21:00 — освячення пасок
  • 20 квітня о 7:00 — святкове богослужіння з освяченням пасок. У храмі 20 квітня упродовж дня можна буде освятити великодній кошик

Парафіяльно-гарнізонний храм Різдва Христового ПЦУ (вулиця Довженка,2)

  • 18 квітня о 13:00 — вечірня з виносом плащаниці
  • 19 квітня з 16:00 до 20:00 — освячення пасок
  • 20 квітня о 7:00 — святкове богослужіння з освяченням пасок

Костел Христа Царя (Вовчинецька, 92)

  • 18 квітня о 19:00 — літургія страстей Господніх
  • 19 квітня з 12:00 до 17:00 — щогодини освячення великодніх страв
  • 20 квітня о 8:00, 12:00, 14:00 та 18:00 — святкові богослужіння.