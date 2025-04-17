Розпорядок богослужінь на Страсну п’ятницю та Великдень у храмах Франківська

Підготували для вас Святковий розпорядок Богослужінь в храмах Івано-Франківська з п’ятниці 18 квітня по неділю 20 квітня.

У розкладі ви знайдете час ранкових Літургій, освячення пасок та інші святкові служби у храмах міста.

Архікатедральний і митрополичий собор Воскресіння Христового УГКЦ (майдан Шептицького, 22)

18 квітня о 8:00 — Великі царські часи. Вечірня з виносом плащаниці (вхід до плащаниці до 22:00)

19 квітня з 16:00 до 21:00 — освячення кошиків

20 квітня о 8:00 та 12:00 — святкові богослужіння з освяченням кошиків

Собор Преображення Господнього УГКЦ (Калуське шосе):

18 квітня о 8:00 — Великі царські часи. Вечірня з виносом плащаниці

19 квітня з 16:00 до 19:00 — освячення пасок

20 квітня о 5:30 та 10:00 — святкові богослужіння з освяченням пасок

Свято-Троїцький кафедральний собор ПЦУ (вулиця Грюнвальдська, 1):

18 квітня о 10:30 — Великі царські часи. 12:00 — вечірня з виносом плащаниці (вхід до плащаниці до 23:00)

19 квітня з 14:00 до 21:00 — освячення пасок

20 квітня о 7:00 — святкове богослужіння з освяченням пасок. У храмі 20 квітня упродовж дня можна буде освятити великодній кошик

Парафіяльно-гарнізонний храм Різдва Христового ПЦУ (вулиця Довженка,2)

18 квітня о 13:00 — вечірня з виносом плащаниці

19 квітня з 16:00 до 20:00 — освячення пасок

20 квітня о 7:00 — святкове богослужіння з освяченням пасок

Костел Христа Царя (Вовчинецька, 92)