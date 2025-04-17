Україна розробляє власну систему ППО стратегічного рівня і пропонує ЄС інвестувати в неї

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна розробляє власну систему протиповітряної оборони стратегічного рівня.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це він сказав під час свого виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.
Міністр запропонував партнерам ЄС інвестувати в розробку української ППО, щоб пришвидшити її втілення. Також він закликав союзників загалом зміцнити українську протиповітряну допомогу і надати додаткові комплекси, ракети та запчастини.
Крім того, Сибіга розповів про удар російських балістичних ракет по Сумах, а також попередній удар по Кривому Рогу, подякувавши партнерам за солідарність.
«путін піде далі вглиб Європи та ближче до ваших домівок, якщо його не зупинити в Україні. Така реальність. І ми не хочемо, щоб ваші країни колись побачили удари касетними балістичними ракетами по житлових кварталах чи дитячих майданчиках. Саме тому необхідно діяти зараз, щоб досягти миру, щоб посилити Україну та збільшити тиск на москву», — заявив він.