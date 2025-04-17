Україна розробляє власну систему ППО стратегічного рівня і пропонує ЄС інвестувати в неї

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна розробляє власну систему протиповітряної оборони стратегічного рівня.

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Про це він сказав під час свого виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Міністр запропонував партнерам ЄС інвестувати в розробку української ППО, щоб пришвидшити її втілення. Також він закликав союзників загалом зміцнити українську протиповітряну допомогу і надати додаткові комплекси, ракети та запчастини.

Крім того, Сибіга розповів про удар російських балістичних ракет по Сумах, а також попередній удар по Кривому Рогу, подякувавши партнерам за солідарність.