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У Франківську відбувся автопробіг памʼяті. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську відбувся автопробіг памʼяті. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
28/04/2025 18:02
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За ініціативою Благодійної організації “Міжнародний благодійний фонд «Жінки, ми сила» учасники зібралися, щоб вшанувати Героїв, які віддали свої життя за свободу України у російсько-українській війні.

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Про це пише Ратуша з посиланням на організаторів пробігу.

Колона автомобілів, прикрашена українською символікою, проїхалась містом, несучи у серцях пам’ять про тих, хто навічно залишився на полі бою.

Це був не просто автопробіг. Це був жест шани, подяки та незламної віри у перемогу.

Автопробіг з українськими прапорами на вулицях міста.
Автоколона з прапорами України на міській вулиці.
Жінка з українським прапором на вулиці.
Жінка і дитина з українським прапором на вулиці.
Жінка перед прапором України, закута в синій шарф.
Жінка виступає на вулиці з прапором України.
Жінка з прапором України та мікрофоном