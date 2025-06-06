У Франківську влітку працюватимуть девʼять чергових дитсадків: перелік

В Івано-Франківську з 1 липня до 22 серпня працюватимуть девʼять чергових садочків.
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Про це повідомив на Facebook-сторінці міський голова Руслан Марцінків.
Перелік дитсадків:
- № 1 “Калинонька”;
- № 4 “Калинова сопілка”;
- № 16 “Сонечко”;
- № 17 “Ромашка”;
- № 19 “Троянда”;
- № 27 “Карпатська казка”;
- № 29 “Кобзарик”;
- № 30 “Ластівка”;
- № 35 “Вишиванка”.
В етері радіо “Західний полюс” директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко розповіла про умови, за яких діти зможуть відвідувати влітку дитсадки. Зокрема, батьки мають написати заяву про таку потребу керівнику дошкільного закладу, якщо він не є у переліку чергових.
“Також потрібно принести довідку з місця роботи про те, що ви влітку працюєте і не маєте відпустки в цей період”, — додала Вікторія Дротянко.