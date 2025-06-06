У Франківську влітку працюватимуть девʼять чергових дитсадків: перелік

В Івано-Франківську з 1 липня до 22 серпня працюватимуть девʼять чергових садочків.

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Про це повідомив на Facebook-сторінці міський голова Руслан Марцінків.

Перелік дитсадків:

№ 1 “Калинонька”;

№ 4 “Калинова сопілка”;

№ 16 “Сонечко”;

№ 17 “Ромашка”;

№ 19 “Троянда”;

№ 27 “Карпатська казка”;

№ 29 “Кобзарик”;

№ 30 “Ластівка”;

№ 35 “Вишиванка”.

В етері радіо “Західний полюс” директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко розповіла про умови, за яких діти зможуть відвідувати влітку дитсадки. Зокрема, батьки мають написати заяву про таку потребу керівнику дошкільного закладу, якщо він не є у переліку чергових.