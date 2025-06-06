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У Франківську влітку працюватимуть девʼять чергових дитсадків: перелік
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську влітку працюватимуть девʼять чергових дитсадків: перелік

Автор: Олег Мамчур
06/06/2025 14:02
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В Івано-Франківську з 1 липня до 22 серпня працюватимуть девʼять чергових садочків.

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Про це повідомив на Facebook-сторінці міський голова Руслан Марцінків.

Перелік дитсадків:

  • № 1 “Калинонька”;
  • № 4 “Калинова сопілка”;
  • № 16 “Сонечко”;
  • № 17 “Ромашка”;
  • № 19 “Троянда”;
  • № 27 “Карпатська казка”;
  • № 29 “Кобзарик”;
  • № 30 “Ластівка”;
  • № 35 “Вишиванка”.

В етері радіо “Західний полюс” директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко розповіла про умови, за яких діти зможуть відвідувати влітку дитсадки. Зокрема, батьки мають написати заяву про таку потребу керівнику дошкільного закладу, якщо він не є у переліку чергових.

“Також потрібно принести довідку з місця роботи про те, що ви влітку працюєте і не маєте відпустки в цей період”, — додала Вікторія Дротянко.