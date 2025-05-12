У Франківську водій буса збив насмерть 84-річну жінку. ФОТО

Аварія, в якій загинула жінка-пішохід сталася 10 травня о 10:20 в Івано-Франківську.
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На вулиці Південний Бульвар 31-річний водій автомобіля «Volkswagen LT 35» здійснив наїзд на 84-річну жінку-пішохода, повідомляє обласна поліція.
Місцева мешканка йшла у попутному напрямку із транспортним засобом.
Внаслідок автопригоди потерпіла від отриманих травм померла у лікувальному закладі. Водій – тверезий.