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У Франківську винесли вирок полоненому бойовику з Донеччини, який воював проти ЗСУ під Бахмутом й Покровськом
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську винесли вирок полоненому бойовику з Донеччини, який воював проти ЗСУ під Бахмутом й Покровськом

Автор: Олег Мамчур
19/06/2025 07:25
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В Івано-Франківську до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили жителя Донеччини. Він добровільно перейшов на бік РФ й воював проти Збройних сил України на Бахмутському та Покровському напрямках. У березні 2023 року українські бійці взяли його у полон.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури.

У суді прокурори довели, що обвинувачений, перебуваючи на тимчасово окупованій території, у вересні 2023 року вступив до незаконних збройних формувань та служив у “2 батальйоні 98 окремого стрілецького полку” так званої “ДНР”.

“Разом з окупантами він воював проти військовослужбовців Збройних сил України на Бахмутському та Покровському напрямках. Як “навідник” кулеметного відділення взводу вогневої підтримки перебував на позиціях та брав участь у боях у селищі Зайцеве на Донеччині”, — йдеться у дописі.

12 березня 2024 року бойовика перевели до так званої “114 гвардійської мотострілецької Єнакіївсько-Дунайської бригади”, у складі якої він мав виконувати завдання поблизу Авдіївського коксохімічного заводу. Наступного дня українські військовослужбовці взяли його в полон.

Суд визнав винним жителя Донеччини у колабораційній діяльності та участі у терористичній організації — ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. На вирок суду полонений бойовик чекав під вартою.