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Майже 1100 орків та понад 60 артсистем - втрати окупантів за минулу добу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Майже 1100 орків та понад 60 артсистем – втрати окупантів за минулу добу

Автор: Ігор Василик
19/06/2025 07:42
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 19.06.25

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 1008240 (+1080) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10951 (+4) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22853 (+8) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 29328 (+63) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1420 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1187 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 41229 (+64),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3369 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 52420 (+108) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3918 (+2).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!