Сьогодні в Івано-Франківській громаді проведуть в останню путь полеглого героя В’ячеслава Лукаша

Знову скорботна звістка прийшла до Івано-Франківської територіальної громади. В бою із окупантами загинув В‘ячеслав Лукаш, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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У четвер 19 червня, об 11.00 годині розпочнеться похорон з дому загиблого у селі Камінне.
О 12.00 годині чин похорону у церкві Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ.