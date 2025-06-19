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Сьогодні в Івано-Франківській громаді проведуть в останню путь полеглого героя В'ячеслава Лукаша
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні в Івано-Франківській громаді проведуть в останню путь полеглого героя В’ячеслава Лукаша

Автор: Ігор Василик
19/06/2025 07:51
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Знову скорботна звістка прийшла до Івано-Франківської територіальної громади. В бою із окупантами загинув В‘ячеслав Лукаш, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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У четвер 19 червня, об 11.00 годині розпочнеться похорон з дому загиблого у селі Камінне.

О 12.00 годині чин похорону у церкві Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ.

Поховають Героя на кладовищі рідного села Камінне.