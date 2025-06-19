Через складнощі із фінансування франківська “Ревера 1908” призупиняє участь у Другій лізі

Франківський футбольний клуб «Ревера 1908» призупиняє участь у Другій лізі, щоб трансформувати спортивний напрям і перейти до нової моделі розвитку. Професійний статус клубу зберігається.

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Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф, із посиланням на FC Revera1908.

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Футбольний клуб «Ревера 1908» повідомив про стратегічні зміни у своїй діяльності. Ключове рішення — призупинити участь у чемпіонаті Другої ліги сезону 2025/2026 через переорієнтацію фінансування партнерів на підтримку Збройних Сил України.

Попри це, клуб не втрачає професійного статусу. Основна команда виступатиме в аматорських турнірах, щоб зберегти форму, змагальний тонус і клубну ідентичність. У звичному режимі продовжують працювати футбольна академія, школа та дитячий напрям Revera Kids.

Клуб підкреслює, що тимчасова пауза у професійних змаганнях — це не відступ, а частина глибшої трансформації. На базі оновленої стратегії розвитку спорту до структури введено посаду Директора зі стратегічного розвитку спорту — її обійняв Марцін Габор.

ФК «Ревера 1908» ставить за мету побудову уніфікованої, сучасної спортивної моделі, що відповідатиме європейським стандартам. Клуб також заявив про відкритість до нових партнерств і перехід до мультипартнерської моделі фінансування.