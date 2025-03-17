У Франківську затримали чоловіка, який повідомив про замінування ТЦ “Велес”. ФОТО

У п’ятницю, 14 березня, до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування ТЦ “Велес” в Івано-Франківську. Повідомлення надійшло о 10:30, і на місце одразу виїхали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група. Після ретельного огляду жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
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Завдяки злагодженій роботі кримінальної поліції та слідчих, особу псевдомінера вдалося встановити протягом кількох годин, пише Правда.
Ним виявився 26-річний мешканець Івано-Франківська, який раніше не судимий і офіційно не працює. Його затримали за місцем проживання, де під час обшуку вилучили мобільний телефон та куртку, що підтверджують його причетність до злочину. Чоловік зізнався у скоєному.
Також поліцейські з’ясували, що цей же чоловік причетний до крадіжки велосипеда в обласному центрі.
Зловмиснику вже повідомлено про підозру за:
- ч. 1 ст. 259 ККУ – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян,
- ч. 4 ст. 185 ККУ – крадіжка.
Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Окружна прокуратура Івано-Франківська.
Поліція нагадує: фальшиві замінування – це злочин, який карається позбавленням волі до 6 років. В умовах воєнного стану такі дії є особливо небезпечними, адже відволікають екстрені служби та можуть призвести до затримки реальної допомоги тим, хто її потребує.