Франківців кличуть на загальноміську толоку

5 квітня в Івано-Франківську проведуть традиційну загальноміську толоку. Про це на сьогоднішньому брифінгу повідомив заступник міського голови Івано-Франківська та директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак.

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Про це пише Правда.іф.

“Ми залучили всі комунальні підприємства. Відбудеться фарбування стовпчиків, знаків, огорож, ми почистимо світлофори, проведемо висадку дерев. Просимо долучитися до толоки мешканців громади, усім надамо рукавиці, мішки, реманент”, – сказав Михайло Смушак.

Руслан Марцінків також нагадуж, що до 20 березня триває акція «Посади дерево в памʼять воїна. “Ще встигаєте звернутися в Департамент благоустрою (вул. Незалежності, 7, 2 поверх) та отримати своє деревце”, – каже мер.

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