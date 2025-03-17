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Церемонія пам'яті загиблого українського воїна з квітами.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині прощались з відважним воїном Марином Олександром

Автор: Lilia
17/03/2025 12:47
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З глибоким болем і невимовним сумом Бурштинська громада проводжала в останню путь солдата Марина Олександра. Воїн служив у 24-ій механізованій бригаді імені Короля Данила.

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Повідомляє Бурштинська міська рада, передає Правда.іф.

Він народився 14 червня 1987 року в селі Шевченко, Покровського району, Донецької області. Важке випробування війною змусило його разом із родиною покинути рідну домівку на Донеччині. Знайшов тимчасовий прихисток у Бурштинській громаді, куди приїхав 5 грудня 2024 року.

Уже 11 грудня він разом із братом Сергієм, залишивши маму в безпеці, повернулися, щоб зі зброєю в руках виборювати свободу України.

10 березня 2025 року Олександр загинув під час артилерійського обстрілу на рідній Донеччині

“Провести в останню земну дорогу захисника прийшло чимало мешканців нашої громади. Вони не знали цього молодого відважного воїна, але його сміливість та самопожертва стали близькими кожному.

Він народився на сході, у вічний спочинок його обійняла наша древня Галицька земля, вона прийняла його з любов’ю і скорботою, встеливши шлях молитвами та шаною. Наша громада схиляє голови перед пам’яттю Героя. Ми ніколи не забудемо його подвигу”, – йдеться у дописі.

Військові вшановують полеглого героя на похороні.
Церемонія з військовими та священниками у парку
Військовий похорон з українськими прапорами та солдатами.
Музиканти грають на духових інструментах на вулиці.
Люди на колінах із прапорами України біля дороги.
Люди на панахиді в приміщенні.
Військовий портрет з квітами на столі
Чотири людини в парку, підтримка та єдність.
Марш з українськими прапорами у парку