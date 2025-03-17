На Франківщині прощались з відважним воїном Марином Олександром

З глибоким болем і невимовним сумом Бурштинська громада проводжала в останню путь солдата Марина Олександра. Воїн служив у 24-ій механізованій бригаді імені Короля Данила.

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Повідомляє Бурштинська міська рада, передає Правда.іф.

Він народився 14 червня 1987 року в селі Шевченко, Покровського району, Донецької області. Важке випробування війною змусило його разом із родиною покинути рідну домівку на Донеччині. Знайшов тимчасовий прихисток у Бурштинській громаді, куди приїхав 5 грудня 2024 року.

Уже 11 грудня він разом із братом Сергієм, залишивши маму в безпеці, повернулися, щоб зі зброєю в руках виборювати свободу України.

10 березня 2025 року Олександр загинув під час артилерійського обстрілу на рідній Донеччині