На Франківщині прощались з відважним воїном Марином Олександром

З глибоким болем і невимовним сумом Бурштинська громада проводжала в останню путь солдата Марина Олександра. Воїн служив у 24-ій механізованій бригаді імені Короля Данила.
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Повідомляє Бурштинська міська рада, передає Правда.іф.
Він народився 14 червня 1987 року в селі Шевченко, Покровського району, Донецької області. Важке випробування війною змусило його разом із родиною покинути рідну домівку на Донеччині. Знайшов тимчасовий прихисток у Бурштинській громаді, куди приїхав 5 грудня 2024 року.
Уже 11 грудня він разом із братом Сергієм, залишивши маму в безпеці, повернулися, щоб зі зброєю в руках виборювати свободу України.
10 березня 2025 року Олександр загинув під час артилерійського обстрілу на рідній Донеччині
“Провести в останню земну дорогу захисника прийшло чимало мешканців нашої громади. Вони не знали цього молодого відважного воїна, але його сміливість та самопожертва стали близькими кожному.
Він народився на сході, у вічний спочинок його обійняла наша древня Галицька земля, вона прийняла його з любов’ю і скорботою, встеливши шлях молитвами та шаною. Наша громада схиляє голови перед пам’яттю Героя. Ми ніколи не забудемо його подвигу”, – йдеться у дописі.